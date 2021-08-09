"تغييرات" متوقعة في تصميمات الهواتف بسبب سياسة أميركية جديدة

2021/08/09 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدفع باتجاه السماح لمستهلكي شركات الهواتف الذكية بإصلاح تلك الهواتف من أطراف ثالثة بدلا من الاعتماد فقط على الشركات المصنعة لها

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