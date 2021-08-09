- أسلمة - الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الافلاس - منى حلمي



- أسلمة - الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الافلاس - منى حلمي
2021/08/09 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي يأتى أغسطس هذا العام ، فى مصر ، أكثر قسوة من الأسى المروع ، على أحوال المجتمعات العربية الاسلامية ، الغارقة فى الخرافات المريضة الذكورية المتغطرسة ، بدون أى " دليل " ، أو " أمارة " ، تقنع النساء والرجال ، ذوى العقول المفكرة ، والمنطق الرشيد ، والنفوس السوية .

جو أغسطس هذا العام ، " كرباج " ، أشد ارهابا من كرابيج الأسلمة الجهادية ،المسلحة ، وغير المسلحة .

لا ينفع معه ، " تكيي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- أسلمة - الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الافلاس - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- أسلمة - الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الافلاس - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links