رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (93) ما يسمى بالتراكم الأولي - كارل ماركس

2021/08/09 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي1) سر التراكم الأوليلقد رأينا كيف يتحول النقد إلى رأسمال، وكيف ينجب رأس المال فائض القيمة وكيف ينجب فائض القيمة رأسمالاً أكبر.



غير أن تراكم رأس المال يفترض سلفاً فائض القيمة، وفائض القيمة يفترض سلفاً الإنتاج الرأسمالي، والإنتاج الرأسمالي يفترض سلفا وجود كتل كبيرة من رأس المال وقوة العمل بين أيدي منتجي السلع.



وتبدو هذه الحركة، إذن، وكأنها تدور برمتها في حلقة م ......





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