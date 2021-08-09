ساري بول.. مدينة نفطية تمهد الطريق لمزار شريف

2021/08/09 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو شهر من القتال والضربات الجوية، سقطت المدينة في أيدي طالبان، ومن الناحية العسكرية والاستراتيجية فإن هذا الإقليم يعتبر "أقل أهمية"، لكنه غني بالموارد الطبيعية غير المستغلة، بما في ذلك حقول النفط، التي تم حفرها مؤخرا بالقرب من العاصمة الإقليمية، واستولت عليها حركة طالبان.

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