الكاظمي يوجه دعوة رسمية لملك السعودية لحضور اجتماع قمة دول الجوار العراقي

2021/08/09 | 10:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دعوة لملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، بشأن حضور اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي.وسلم الدعوة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقائه مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، … Readmore

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