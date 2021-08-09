2021/08/09 | 10:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لتواصل خسائرها الحادة الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي والمخاوف من أن القيود الوبائية الجديدة في آسيا، وخاصة الصين، قد تؤدي إلى انتكاسة للانتعاش العالمي في الطلب على الوقود.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تواصل خسائرها بسبب مخاوف من عودة القيود الوبائية خاصة في الصين وارتفاع الدولار) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تواصل خسائرها بسبب مخاوف من عودة القيود الوبائية خاصة في الصين وارتفاع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).