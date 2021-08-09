ظروف -الإنسحاب- العسكري الأمريكي من أفغانستان - الطاهر المعز

2021/08/09 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز أفغانستان - خلفيات إعلان الإنسحاب العسكري الأمريكي أعلنت الولايات المتحدة الإنسحاب من أفغانستان، يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2021، في ذكرى تفجيرات 2001، بعد عشرين عامًا من الإحتلال الأمريكي/الأطلسي المُباشر، وارتفع خلال هذه الفترة إنتاج "الخشخاش" (المادة الأولية لصناعة مُخدّر الأفيون ) كما أصبحت منظمة "طالبان" أقوى من ذي قبل، ما يؤهلها للإستيلاء على الحُكْم، حيث تُسيطر على نحو 85% من أر ......





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