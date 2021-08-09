2021/08/09 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، الاثنين، مغادرة قوات OTH التابعة للتحالف الدولي هي استجابة لمخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا.وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر”، ، “نرحب بخطوة مغادرة قوات OTH التابعة ل‍قوات التحالف في العراق، وعودتها إلى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يعلق حول موضوع انسحاب قوات OTH التابعة للتحالف الدولي من العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يعلق حول موضوع انسحاب قوات OTH التابعة للتحالف الدولي من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).