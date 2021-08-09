السيلية القطري يكشف سبب عدم تجديد تعاقده مع

2021/08/09 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف نادي السيلية القطري، اليوم الإثنين، عن سبب عدم تجديد التعاقد مع المهاجم العراقي مهند علي "ميمي".

وقال نائب رئيس نادي السيلية، محمد علي المري، في بيان، إن "إدارة النادي حاولت تجديد التعاقد مع اللاعب العراقي مهند علي ميمي (ميمي) وانتظرنا كثيراً قبل التعاقد مع المهاجم النرويجي آجاما داياموندا ولكن كانت رغبة ميمي هي خوض تجربة الاحتراف في أوروبا".

وأضاف المري: "ونحن احترمنا ذلك ونتمنى للاعب الخلوق مهند علي كل التوفيق والنجاح ونشكره على كل ما قدمه لنا وسيظل في قلوب كل سيلاوي، ونتقدم أيضاً بجزيل الشكر وكامل التقدير لإدارة نادي الدحيل على تعاونها الدائم معنا".

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