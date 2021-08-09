تحرك برلماني لتعديل قانونها.. هل يؤثر على إجراء الانتخابات

2021/08/09 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصرأت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عدم إمكانية تعديل قانون الانتخابات الجديد، مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال عضو اللجنة سليم همزة لـ(بغداد اليوم) ان "هناك مجموعة من الطلبات قدمت الى اللجنة القانونية، بخصوص تعديل بعض فقرات قانون انتخابات مجلس النواب الجديد".وأوضح، أن "هذه الطلبات لم يتم الاخذ بها لعدم وجود توافق واتفاق سياسي على تعديل القانون بهذا الوقت".وأضاف همزة ان "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، بهذا الوقت غير ممكن، لقرب موعد اجراء الانتخابات المبكرة، فهذا التعديل يحتاج كثير من الوقت من مناقشات وحوارات فضلا عن قراءة وتصويت في البرلمان ثم ليتم النشر في الجريدة الرسمية".وبين، أن "هذا الأمر اذا حدث الآن فسوف يؤثر على موعد الانتخابات، ولهذا لا توجد نية حقيقة لهذا التعديل حالياً".

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