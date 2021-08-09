عشرة لكل يوم.. المراكز الصحية في العراق تمنع المواطنين من اخذ المسحات - عاجل

2021/08/09 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرفضت عدد من مراكز الصحة، اليوم الاثنين، اخذ المسحات للمواطنين في جانب الرصافة ببغداد.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المراكز الصحية في جانب الرصافة رفضت اخذ المسحات للمواطنين وحددت عشرة فقط لكل يوم"، لافتا الى ان "هذا القرار طبق في المراكز الصحية في جانب الرصافة بأمر من وزارة الصحة".واضاف ان "القرار تسبب بفوضى في ابواب المراكز الصحية".

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