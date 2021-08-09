تظاهرات لموظفو العقود بمفوضية الانتخابات في البصرة وذي قار

2021/08/09 | 10:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتظاهر العشرات من موظفي العقود بمفوضية الانتخابات في البصرة وذي قار، الاثنين، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.نظم الشعرات من موظفي العقود بمفوضية الانتخابات في البصرة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم”.المحتجين اكدوا بانهم ورغم تعيينهم منذ عام 2008، إلا انه لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم لمكتب المفوضية وفق القانون …

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