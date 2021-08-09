العراق بصدد عقد اجتماع 'وشيك' مع دول الجوار بشأن أزمة المياه

2021/08/09 | 11:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارة المائية العراقية، الاثنين، عزم العراق عقد اجتماع وشيك مع تركيا سوريا للاتفاق على الحصص المائية ضمن الأنهر المشتركة، مشيرة إلى تحسن معدل الإطلاقات بما يؤمن حاجة الشرب والزراعة ودفع اللسان الملحي في شط العرب.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة ومدير الهيئة العامة للمساحة علي راضي في تصريح تابعه NRT عربية، (9 آب 2021)، ان "اجتماعا ثلاثيا سيعقد قريبا بين الدول الثلاث، من أجل وضع اتفاقيات وتفاهمات تضمن الاطلاقات المائية العادلة للعراق ضمن الأنهر المشتركة".

وأضاف راضي، أن "الوفد الفني للوزارة، كان قد زار تركيا وناقش ملفات ومحاور عدة في ملف المياه، وكان ضمن أولويات النقاشات الاطلاقات المائية بنهري دجلة والفرات وضمان حقوق البلاد المائية، اضافة الى البروتكول المشترك بين العراق وتركيا للاطلاقات المائية لنهر دجلة وضمان حصة شهرية من تلك الاطلاقات".

واوضح، أن "المحور الأهم في زيارة الوفد كان تقاسم الضرر في فترات شح المياه، والاطلاع على بعض المنشآت التركية وأهمها سد أليسو"، لافتا إلى أن "الوزارة كانت قد عقدت اجتماعات سابقة مع الجانب السوري عبر دائرة الكترونية".

N.A

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