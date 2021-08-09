إسبانيا تسعى لإدراج

2021/08/09 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى قرية في جنوب إسبانيا إلى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، في محاولة للاعتراف بتقليد دارج بها باعتباره "كنزا ثقافيا"، وهو عبارة عن "طقوس صيفية ليلية" يقوم خلالها السكان بنقل الكراسي إلى الشارع وإجراء محادثات في الهواء الطلق، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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