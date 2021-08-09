اجتماع ضخم لجهات الحكومية داخل مصر بشأن قضية تتعلق بالعراق

2021/08/09 | 11:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وسائل اعلام مصرية اليوم الاثننين، عن انعقاد اجتماع لشخصيات رفيعة المستوى مع وزير الموارد المائية والري المصري، للنقاش حول كيفية مساعدة العراق فيما يخص الاستفادة من التجربة المصرية في نظام الري وتطوير المياه والتنبؤ بالفيضانات واستخدام المياه بشكل أمثل.

وبحسب وسائل اعلام مصرية تابعتها “يس عراق”، فأنه “عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير وأعضاء الوفد المصرى الذى زار العراق مطلع شهر أغسطس الجاري

وحضر الاجتماع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شؤون الرصد والاتصالات، الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، الدكتور جمال قطب مدير معهد بحوث الموارد المائية السابق، الدكتور عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية، المهندس محمود رافع مدير عام الدراسات والبحوث بقطاع الخزانات، المهندسة عزة بشندى بمكتب فنى رئيس قطاع المياه الجوفية”، لاستعراض نتائج الزيارة وما انتهت إليه من توصيات لتعزيز التعاون بين مصر والعراق فى مجال إدارة الموارد المائية.

وقال وزير الموارد المائية والرى إن زيارة وفد مصرى رفيع المستوى لدولة العراق الشقيقة إحدى نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى، والذى عقد بتاريخ 6 يونيو 2021، والذى انتهى للإتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين المصريين لزيارة العراق تضم نخبة من الخبراء والفنيين فى مجالات متنوعة مثل أعمال تطوير الرى والدراسات والبحوث وحصاد مياه الأمطار ونظم الرصد والمتابعة وأنظمة التنبؤ، وذلك بهدف مناقشة فرص تعزيز التعاون فى مجال إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، وإجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى أكتوبر 2020.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين فى التنمية، خصوصا فى ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

جدير بالذكر أن الوفد المصرى زار العديد من المواقع فى دولة العراق، إذ تم زيارة الهيئة العامة للمياه الجوفية والمركز الوطنى لإدارة الموارد المائية ومركز الدراسات والتصاميم الهندسية ومركز التدريب والتطوير، وزيارة محافظة بابل للاطلاع على مشروعات الموارد المائية بها، وزيارة مشروع التحدى “مشروع تأهيل شط الحلة، ومحطة كيش القديمة والجديدة بجنوب العراق ونظم الرى المطور والمطبقة بمنطقة أبو غريب.

وقد انتهت المناقشات والاجتماعات الفنية بين الجانبين المصرى والعراقى لعدد من التوصيات الهامة لتعزيز التعاون بين الجانبين، والتى تضمنت دعوة الجانب العراقى بإجراء زيارة إلى مصر قريبا للإطلاع على التجارب المصرية الناجحة فى مجالات تأهيل الترع والرى الحديث وأعمال تطوير الرى وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتنبؤ بالفيضان وأنظمة الرصد اللحظية “التليمترى” وزيارة عدد من القناطر والتعرف على الخبرات المصرية فى مجال حوكمة المياه من خلال التطوير التشريعى وتفعيل دور روابط مستخدمى المياه.

كما تم الاتفاق على تقديم مصر لعدد من الدورات التدريبية للمتخصصين من الجانب العراقى فى مجالات إنشاء وصيانة سدود حصاد مياه الأمطار والنماذج الرياضية العددية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وأنظمة الرصد والمراقبة لخزانات المياه الجوفية، فضلاً عن التعاون فى اعداد بحوث ودراسات مشتركة وتعزيز البحث العلمى المشترك فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وحماية الشواطئ وإزالة الحشائش من المجارى المائية وتداخل مياه بحر المالحة مع المياه العذبة وإزالة ورد النيل بالعراق والاستفادة منه.

وفى مجال تنفيذ المشروعات الرائدة تم الاتفاق على قيام مصر بتقديم المشورة الفنية لتنفيذ نظام للتنبؤ والإنذار المبكر بدولة العراق واستخدام صور الأقمار الصناعية لحساب كفاءة الرى واستخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة ، وكذا قيام الجانب المصرى بتقديم الدعم الفنى لتنفيذ تجربة رائدة لإنشاء شبكة رصد لحظى “التليمترى” لرصد بيانات المياه بأحد المشاريع أو مديريات الموارد المائية فى العراق.

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