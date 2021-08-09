أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعا جديدا في العراق - عاجل

2021/08/09 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ،اليوم الاثنين ، ارتفاعا جديداً في الأسواق المحلية.

حيث سجَّلت أسعار بيع الدولار 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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