اعتقال عدد من المتهمين وضبط أسلحة واعتدة في ميسان

2021/08/09 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكنت شرطة ميسان، اليوم الاثنين، من اعتقال عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة، ابرزها المادا الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وضبط أسلحة مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والقتل العمد وحيازة الأسلحة غير المرخصة".

وأضاف انه "القوات تمكنت أيضا من ضبط سلاح ناري نوع كلاشينكوف عدد 2، وسلاح نوع عوزية عدد 1، ومخازن، وأعتدة مختلفة"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصوليا".

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