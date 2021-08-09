الكساد يتواصل في كربلاء.. كورونا يغلق مئات المطاعم والفنادق

2021/08/09 | 11:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعداد الزوار العرب والأجانب الذين كانوا يدخلون كربلاء قبل جائحة كورونا قدرت بنحو 50 ألف زائر يومياً.

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