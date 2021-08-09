2021/08/09 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قاراعلنت مديرية قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ في ذي قار انها نفذت بالاشتراك مع أفواج طوارئ المحافظة واجبا أمنيا في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ لمتابعة المطلوبين قضائيا اسفر عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة واعتدة مختلفة.كما وتمكنت شرطة قضاء سوق الشيوخ بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني، …

ظهرت المقالة في ذي قار..



تضبط أسلحة واعتدة خلال تنفيذ واجب أمني أولاً على النور نيوز.

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