2021/08/09 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، تعرض أحد خطوط نقل الطاقة الكهربائي في محافظة نينوى إلى عمل تخريبي.وذكر اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في وزارة الكهرباء في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “حرب الابراج واستهدافات الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية مستمرة وبطريقة عدائية ممنهجة ومنظمة والتي هدفها انهاك ملاكاتنا …

ظهرت المقالة استهداف خط كهرباء “قيارة – سد الموصل” بعمل تخريبي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف خط كهرباء “قيارة – سد الموصل” بعمل تخريبي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف خط كهرباء “قيارة – سد الموصل” بعمل تخريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).