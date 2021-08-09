شرطة ميسان تفض نزاعا عشائرياً مسلحاً تسبب بإصابة مواطنين وحرق عجلتين عسكريتين

2021/08/09 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسانأعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان عن فض نزاع عشائري مسلح أندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إنه “بعد وقوع اثنين من المواطنين ضحية لخلاف وثأر عشائري سابق في قضاء الكحلاء وتجدد المشاجرة والنزاع باستخدام الأسلحة المختلفة”.واضافت “شرعت قوة أمنية مشتركة …

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