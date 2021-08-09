2021/08/09 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

مصرف الرافدين يهدد المتلكئين في تسديد الأقساط الشهرية بإجراءات قانونية

منذ 15 ساعة

الوقف السني يعلن موعد غرة شهر محرم الحرام

منذ 19 ساعة

الصحة تسجل 8346 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 19 ساعة

المالية تناقش الخطط الاستراتيجية لأربع محافظات

منذ 21 ساعة

كردستان تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

منذ 22 ساعة

الهجرة: نتابع عن كثب قضية العراقيين الذين يقعون في شراك شبكات الاتجار بالبشر

منذ 23 ساعة

وصول الوجبة الأكبر من لقاح فايزر وسينوفارم

منذ 23 ساعة

مصرف الرشيد يستثني منتسبي جهاز مكافحة الارهاب من شرط يخص منح قروض السيارات

منذ يومين

صحة الكرخ توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

منذ يومين

المرور العامة تصدر توجيها بشأن تسجيلات المركبات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عقود المفوضية يتظاهرون في ذي قار للمطالبة بتثبيتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عقود المفوضية يتظاهرون في ذي قار للمطالبة بتثبيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).