رزاق فرحان يقترب من تدريب الكناري

2021/08/09 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار اتفقت إدارة نادي الكرخ الرياضي مع المدرب رزاق فرحان لقيادة فريقها الكروي في منافسات الموسم الجديد .وقال المدرب رزاق فرحان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الاتفاق تم مع إدارة نادي الكرخ لتدريب الفريق لمدة موسم واحد مع البقاء على الجهاز الفني المساعد ".وعن خطته للموسم الجديد أوضح فرحان ، أن" الفريق بحاجة الى استقطاب عناصر جديدة لسد حاجة الفريق في بعض المراكز، خصوصاً بعد خروج نحو سبعة لاعبين"، مضيفاً،أن" الأزمة المالية التي تعصف بالرياضة العراقية ألقت بظلالها على النادي ؛ ما جعل الفرق تعمل على قدر ميزانيتها المتوفرة ".

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