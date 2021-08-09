الثقافة النيابيـة لـ/ نينا / : هذه تفاصيل منحـة الصحفييـن والادباء والفنانيـن

2021/08/09 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افصحت لجنة الثقافة والسياحة النيابية ، عن تفاصيل منحـة الصحفييـن والادباء والفنانين ، التي وردت في قانون الموازنة العامة 2021 .وذكرت رئيسة اللجنة النائبة سميعة الغلاب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه " تم تخصيص المنحة الى 27 الف مستفيد من فئات الصحفيين والادباء والفنانين ، بمايعادل قيمة الف دولار ثم تحولت الى مليون دينار ، وقد طالبنا في الموازنات السابقة بادراجها في اصل القانون ، لكن كان هناك اعتراض حكومي بسبب الظروف المالية والامنية التي يمر بها البلد ".واوضحت :" ان الحكومة اعترضت في موازنة 2021 على تخصيص المنحة ، ثم طلب وزير الثقافة من الحكومة اعتماد نصف التخصيص ، ووافقت الحكومة لكنهـا لم تدرج تخصيص مبلغ 13 مليارا و500 مليون دينار في اصل الموازنة العامة التي ارسلت الى مجلس النواب واللجنة المالية "، مبينة ان " مجلس الوزراء صوت على المنحة لكنه لم يدرج قيمة المبلغ المخصص لها في قانون الموازنة ".واشارت الغلاب الى :" ان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي التقى برئاسة البرلمان واللجنة المالية آنذاك ، وقد دافع بقوة لاضافة 6 مليارات دينار اخرى واصبح مبلغ المنحة 18.5 مليار دينار ، ليكون استحقاق كل مستفيد مايعادل 750 الف دينار ، لكن بعد اقرار الموازنة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية فوجئنا بان المبلغ المخصص للمنحة 6 مليارات دينار فقط ".وتابعت القول ان " وزير الثقافة تدخل واضاف 6 مليارات دينار اخرى ليصبح المبلغ المخصص للمنحة 12 مليار دينار اجمالا ، لكن المشكلة الان كيف ستخصص وآلية توزيعها على المستحقين ، هل هم المعتمدون المسجلون القدامى ام الجدد ام المسجلون بالبطاقة الذكية فقط "، مبينة ان " كل جهة تؤكد اولويتها بالمنحة حتى تضاعفت الاعداد ولم نتوصل الى حل ، لذلك توقفنا حاليا وابلغناهم ان المنحة بعهدة وزارة الثقافة الان "./انتهى5

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