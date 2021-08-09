السفير الصربي يهنئ العراقيين بالعام الهجري الجديد

2021/08/09 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم السفير الصربي اوروش بالوف التهنئة لابناء الشعب العراقي بالعام الهجري الجديد.وقال السفير في تهنئته :" ابعث اليكم باطيب تمنياتي بحلول العام الهجري الجديد..اعاده الله سبحانه على الشعب العراقي بالامن والامان وان يبعدكم عن شر الوباء ويحفظكم من كل مكروه "./انتهى3

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