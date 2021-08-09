شخص يقوم بسرقة المواطنين في كربلاء والقوات الامنية توضح عملية اعتقاله

2021/08/09 | 11:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة كربلاء، الاثنين، من القاء القبض على متهم يقوم بسرقة المراجعين للدوائر الحكومية.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 آب 2021)، انه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني حول تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الدوائر والمؤسسات كافة، استطاعت مفارز مشتركة من شرطة كربلاء القبض على متهم يقوم بسرقة المواطنين أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية".

واضاف البيان، ان "مجموعة سرقات حصلت للمواطنين في دائرة التسجيل العقاري والضريبة ودائرة الكي كادر"، لافتا الى انه "بعد جمع المعلومات الكافية ونتيجة للجهد ألامني والمهني فقد تم التوصل إلى السارق ومن ثم اخذ الموافقات القضائية بغية القبض عليه وباشر فريق العمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين وتم القبض عليه".

واوضح، انه "قد اعترف السارق بإرتكابه 8 سرقات خمسة منها عند دائرة التسجيل العقاري وسرقة واحدة في كل من الدوائر التالية (الضريبة .



التقاعد .شركة الكي كارد ) وكان مجموع ما تم سرقته أكثر من 4 ملايين دينار عراقي، هذا وقد أحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل".

N.A

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