أجواء لاهبة تصل إلى 52 مئوية في العراق.. ومتنبئ يحدد موعدها

2021/08/09 | 11:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس المتوقعة للايام القادمة في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 آب 2021)، ان "حالة الطقس بالنسبة للمناطق كافة خلال الايام الخمسة القادمة، سيكون صحوا مع بعض القطع المتفرقة من الغيوم"، مبينة ان "درجات الحرارة ستنخفض بالنسبة للمناطق الوسطى يوم غد الثلاثاء، ومن المحتمل ان تكون درجة الحرارة (44-45) درجة وباقي المناطق ستكون درجات الحرارة مقاربة اما سجل في الأيام السابقة".

واضاف البيان، ان "الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين سترتفع لتصل الى 50 درجة في اغلب مناطق الوسط والجنوب"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة في المناطق الشمالية ستصل بحدود (45-47) درجة".

واوضح، ان "الرياح ستكون في الايام الخمسة القادمة شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10-20) كم /س وتنشط نهارًا يوم الثلاثاء من (20-30) كم /س مع فرصة لتصاعد الغبار في أماكن متعددة".

في حين، توقع المنبئ الجوي أحمد التميمي، دخول موجة حر شديدة الى العراق الأسبوع المقبل تتجاوز الـ51 درجة مئوية.

وقال التميمي، إن "هذه الموجة ستشمل العراق والكويت وأجزاء من المدن الايرانية قد تتجاوز الـ 51 درجة مئوية في العاصمة بغداد و52 في مدينة البصرة".

واشار الى ان "أجواء لاهبة متوقعة خلال نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، كما أن المناطق الأكثر تأثرا بهذه الموجة هي جنوب العراق وشمال غرب الكويت وجنوب غرب إيران"، مبينا أن هذه موجة الشديدة قد تكون الأخيرة من نوعها خلال فصل الصيف الحالي".

N.A

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