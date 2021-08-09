2021/08/09 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة الرصافة، الاثنين، انقاذ 27 حالة محاولة انتحار خلال شهر تموز الماضي، في مستشفى الشيخ زايد العام.

وقال مدير المستشفى الدكتور معتز مجيد العبودي، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “معظم حالات التسمم يقوم المريض بتناول مادة محاولا انهاء حياته، وعادة ما تكون هذه المواد مبيدات حشرية او مبيدات القوارض او المنتجات النفطية او الافراط في شرب الادوية وخاصة الادوية المضادة للاكتئاب او المهدئة”.

من جهته قال مسؤول ردهة الطوارئ الدكتور مهيمن عبد الرضا اختصاصي طب طوارئ، ان “معظم دوافع الانتحار هي نتيجة تعرض المريض لعوامل نفسية وأسرية وخاصة بين الشباب كالفشل في الدراسة او المجال العاطفي او التعرض للضغط النفسي والتعنيف الاسري”.

واوضح، اننا “نقوم باستقبال المريض بردهة الطوارئ وإجراء الاسعافات الاولية والفحوصات السريرية والمختبرية وتخطيط القلب وفحص الفعاليات الحيوية واخذ عينة الادرار والدم والمعدة لفحص مقدار السمية ونوع المواد التي تناولها المريض اذا لم تكن معروفة”.

وبين ان “هناك حالات تستوجب غسيل المعدة للحالات التي يقوم بها المريض بأخذ المواد السامة في الساعات الاولى وإعطاء بعض الادوية للمادة السامة”، منوها الى “نسبة الذين يتماثلون للشفاء تصل من 80- 90%، حسب حدة الحالة والمادة المأخوذة وكمية المادة ونوعها”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مستشفى الشيخ زايد لوحدها.. انقاذ 27 حالة محاولة انتحار خلال تموز الماضي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مستشفى الشيخ زايد لوحدها.. انقاذ 27 حالة محاولة انتحار خلال تموز الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).