2021/08/09 | 11:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقادات برلمانية لمشاركة رئيسي الوقف الشيعي والسني في مؤتمر عقد بالسعودية

وجه النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم الاثنين، انتقادات الى شخصيات عراقية شاركت في مؤتمر عقد في السعودية حمل عنوان (ملتقى المرجعيات العراقية).

وقال عليوي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "ما يسمى بـ (ملتقى المرجعيات العراقية)، الذي عقد في السعودية يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، خصوصاً ان المرجعيات العراقية ومكاتبها الرسمية والمعتمدة لم تشارك بهذا الملتقى، فكيف حمل اسمها".

وبين ان "مشاركة بعض الشخصيات العراقية، وخصوصاً الرسمية، من رؤساء الاوقاف الدينية، امر غريب ويحتاج الى تفسير، فلا نعرفهم هل هم ذهبوا ممثلين عن مرجعيات العراق، أم بصفة شخصية، فهذا الأمر يحتاج الى توضيح من قبلهم".

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