2021/08/09 | 11:40 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق على رأسها عربيا.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/09 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على رأسها عربيا.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على رأسها عربيا.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).