تعرف على اسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأخرى

2021/08/09 | 11:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسعر بيع الدولار امام الدينار العراقيسعر بيع الدولار 148,250 سعر شراء الدولار 147,500سعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار.2,550,000 تومانالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 117,61 دولار100 باوند 138,70 دولار100 دولار 864,18 ليرة تركيةالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1748,63 $النفطسعر برميل نفط الخام برنـت 68,53 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 66,10 دولار

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