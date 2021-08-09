سامح الصريطى وبرنامجه الجميل - حمدى عبد العزيز

2021/08/09 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز في محاولة لالتقاط الانفاس بعيداً عن سخونة الجو والأحداث المحلية والعالمية ، التي يشتعل فيها مايتعلق بمصائر ملايين البشر وفي القلب منهم من حيث الاهتمام - بالطبع - مايتعلق بالهموم الكبري لشعبنا المصري ..



أدرت مؤشر التلفزيون ( عذراً لا استحسن كلمة التلفاز رغم دقتها اللغوية) علي قناة النادي الأهلي لمشاهدة برنامج (محاضر مجلس الإدارة) الذي يقدمه الفنان المبدع سامح الصريطي ..وجدت نفسي لأول وهلة أما ......





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