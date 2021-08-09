برلمانية تكشف كواليس

2021/08/09 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت عضو مجلس النواب ريزان دلير، اليوم الاثنين، عن بعض الفئات في مجلس النواب التي كانت لا تحضر جلسات المجلس طوال الدورة البرلمانية الحالية.وقالت دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك فئة من أعضاء مجلس النواب لا يحضرون جلسات البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، رغم وجود اسمائهم كنواب وهذه الفئة هم المحافظون القدماء ورؤساء الكتل، وكذلك يوجد نواب حضروا إلى المجلس مرة أو مرتين فقط".وأضافت، أن "عدد النواب حالياً يبلغ 329 نائبا، ولكن في الجلسات تكون هنالك اتصالات ببعض النواب لغرض حضورهم حيث ان الجلسات في احسن الأحوال لا تتعدى 200 نائب".وتابعت، "طالبنا رئاسة المجلس بصورة رسمية وتم جمع تواقيع لغرض تطبيق القانون على الجميع وحضور كل اعضاء المجلس في الجلسات، ولكن هيئة رئاسة البرلمان في كل مرة لديها مبرر لعدم تطبيق القانون".وأشارت، إلى ان "رئاسة مجلس النواب ضعيفة ولا تستطيع تطبيق القانون على الشخصيات المتنفذة ورؤساء الأحزاب، وفي المقابل يتم التعامل مع الطبقة الاخرى من النواب وفق القانون حيث يتم قطع مبلغ مليون دينار في حال غياب النائب في جلسة أو جلستين".

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