بين ليلة وضحاها.. لاعب كاراتيه سعودي يصبح مليونيراً

2021/08/09 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

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كان لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي في طريقه لإهداء بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخها، لكنه ارتكب خطأ فنياً في النهائي عندما كانت المواجهة بمتناوله، ليكتفي بفضية وزن +75 كلغ السبت في أولمبياد طوكيو.

وخسر حامدي (23 عاماً) المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد كنج زاده بعد ارتكابه خطأ فنيا "هانسوكو" عندما كان متقدماً على خصمه 4-1.



وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 م حواجز في ألعاب سيدني 2000.

كان حامدي يتجه لحصد الذهبية، عندما ركل خصمه وطرحه أرضاً.



وبعد تشاور الحكام في ما بينهم، قرروا إقصاء حامدي ومنح الذهبية للاعب الإيراني.

وفي طريقه إلى النهائي، حقق حامدي فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين.



استهلّ مشاركته بخسارة أمام بطل العالم 2018 الكرواتي إيفان كفيسيتش 2-3، قبل أن يفوز على الأميركي براين إير 4-1، يتعادل مع الإيراني مع بطل العالم 2016 لوزن +84 كلغ سجّاد كنج زاده صفر-صفر، ثم يفوز على الكندي دانيال غايزينسكي 10-3.

وحلّ حامدي (5 نقاط) ثانياً في مجموعته وراء كنج زاده (7 نقاط)، ليتغلب في نصف النهائي الياباني ريوتارو أغاتا (30 عاما) بطل العالم 2016 لوزن -84 كلغ والفائز ثلاث مرات في الدور الأول بنتيجة 2-صفر.

ويعد الحامدي، الوحيد الذي جلب ميدالية للسعودية في أولمبياد طوكيو، لذلك حصل على مكافآت وهدايا فاقت قيمتها (2) مليون دولار.

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