اندلاع حريق داخل حافلة ركاب وسط العاصمة بغداد (فيديو)

2021/08/09 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، باحتراق مركبة نقل ركاب (باص) وسط العاصمة بغداد.

وبحسب مقطع مصور وثقه مراسل NRT عربية، (9 آب 2021)، اظهر "تصاعد الدخان من داخل مركبة نقل الركاب، في وقت هرع الناس الى موقع الحادثة من اجل السيطرة على الحريق واطفاء النيران التي تم السيطرة عليها دون اي اصابات بشرية".

واكد، ان "حادثة الحريق حصلت في شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد، بسبب رداءة البنزين".

N.A

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