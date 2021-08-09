صحة الرصافة تعلن إنقاذ 27 محاولة انتحار

2021/08/09 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت دائرة صحة الرصافة،الاثنين، عن انقاذ نحو 27 حالة محاولة انتحار خلال شهر تموز الماضي في مستشفى الشيخ زايد.وقال مدير المستشفى معتز مجيد العبودي في تصريح صحفي، ان “معظم حالات التسمم يقوم المريض بتناول مادة محاولا انهاء حياته، وعادة ماتكون هذه المواد مبيدات حشرية او مبيدات القوارض او المنتجات النفطية او الافراط في …

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