برهم صالح: يطل علينا العام الهجري الجديد باستحقاق وطني باجراء الانتخابات

2021/08/09 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، أن أمام العراقيين استحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون، بأجراء أنتخابات تستند لإرادتهم.وقال صالح مهنئاً برأس السنة الهجرية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، “نتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي والمسلمين كافة بأجمل التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ونستذكر في هذه المناسبة العطرة معانيَ خالدة …

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