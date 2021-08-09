2021/08/09 | 12:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بختام أولمبياد طوكيو..السجل الكامل للميداليات العربية في دورات الألعاب الأولمبية

نجح الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو في تحقيق أعلى غلة من الميداليات في تاريخ مشاركاتهم مع خمس ذهبيات وخمس فضيات و8 برونزيات، فيما حققت قطر أول ذهبياتها، عاد المغرب إلى منصات ألعاب القوى وسرق سباح تونسي يافع الانظار.

وفي ما يلي السجل الكامل للميداليات العربية في تاريخ الألعاب الأولمبية:

- دورة أمستردام 1928:

أحرز المصري سيد نصير ذهبية رفع الأثقال للوزن خفيف الثقيل

والمصري ابراهيم مصطفى ذهبية المصارعة اليونانية-الرومانية للوزن خفيف الثقيل

والمصري فريد سميكة فضية الغطس من المنصة الثابتة

والمصري سميكة ايضا برونزية الغطس من المنصة المتحركة

- دورة برلين 1936:

أحرز المصري خضر التوني ذهبية رفع الأثقال للوزن المتوسط

والمصري أنور محمد مصباح ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف

والمصري صالح سليمان فضية رفع الأثقال لوزن الريشة

والمصري ابراهيم شمس برونزية رفع الأثقال لوزن الريشة

والمصري ابراهيم واصف برونزية رفع الأثقال لوزن خفيف الثقيل

- دورة لندن 1948:

أحرز المصري ابراهيم شمس ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف

والمصري محمود فياض ذهبية رفع الأثقال لوزن الريشة

والمصري عطية حمودة فضية رفع الأثقال للوزن الخفيف

والمصري محمود حسن فضية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الديك

والمصري ابراهيم عرابي برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن خفيف الثقيل

- دورة هلسنكي 1952:

أحرز اللبناني زكريا شهاب فضية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الديك

واللبناني خليل طه برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية للوزن الوسط

والمصري عبد العال راشد برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الريشة

- دورة روما 1960:

أحرز المغربي عبد السلام الراضي فضية سباق الماراثون

والمصري عثمان السيد فضية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الذبابة

والمصري عبد المنعم الجندي برونزية الملاكمة لوزن الذبابة

والعراقي عبد الواحد عزيز برونزية رفع الاثقال للوزن الخفيف

- دورة طوكيو 1964:

أحرز التونسي محمد القمودي فضية سباق 10 آلاف متر.

والتونسي حبيب قلحية برونزية الملاكمة لوزن خفيف الوسط

- دورة مكسيكو 1968:

أحرز التونسي محمد القمودي ذهبية سباق 5 الاف م وبرونزية سباق 10 الاف م

- دورة ميونيخ 1972:

أحرز التونسي محمد القمودي فضية سباق 5 آلاف م

واللبناني محمد الطرابلسي فضية رفع الاثقال للوزن المتوسط

- دورة موسكو 1980:

أحرز اللبناني حسن بشارة برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن فوق الثقيل

- دورة لوس أنجلوس 1984:

أحرز المغربي سعيد عويطة ذهبية سباق 5 آلاف م

والمغربية نوال المتوكل ذهبية سباق 400 حواجز

والسوري جوزف عطية فضية في المصارعة اليونانية-الرومانية

والمصري محمد علي رشوان فضية في الجودو

والجزائري مصطفى موسى برونزية تحت 81 كلغ في الملاكمة

والجزائري محمد زاوي برونزية تحت 75 كلغ في الملاكمة

- دورة سيول 1988:

أحرز المغربي ابراهيم بوطيب ذهبية سباق 10 آلاف م

والمغربي سعيد عويطة برونزية سباق 800 م

والمغربي عبد الحق عشيق برونزية في الملاكمة

والجيبوتي أحمد صالح برونزية في سباق الماراثون

- دورة برشلونة 1992:

أحرز المغربي خالد السكاح ذهبية سباق 10 آلاف م

والجزائرية حسيبة بولمرقة ذهبية سباق 1500 م

والمغربي رشيد لبصير فضية سباق 1500 م

والقطري محمد سليمان برونزية سباق 1500 م

والجزائري حسين سلطاني برونزية في الملاكمة لوزن الريشة

والمغربي محمد عشيق برونزية في الملاكمة لوزن الديك

- دورة أتلانتا 1996:

أحرز الجزائر نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م

والسورية غادة شعاع ذهبية مسابقة السباعية

والجزائري حسين سلطاني ذهبية الوزن الخفيف في الملاكمة

والجزائري محمد بحاري برونزية وزن -75 كلغ في الملاكمة

والتونسي فتحي الميساوي برونزية في وزن -63.5 كلغ في الملاكمة

والمغربي خالد بولامي برونزية سباق 5 آلاف م

والمغربي صلاح حيسو برونزية سباق 10 آلاف م

- دورة سيدني 2000:

أحرزت الجزائرية نورية بنعيدة مراح ذهبية سباق 1500 م

والسعودي هادي صوعان فضية سباق 400 م حواجز

والجزائري علي سعيد سياف فضية سباق 5 آلاف م

والمغربي هشام الكروج فضية سباق 1500 م

والمغربي ابراهيم لحلافي برونزية سباق 5 آلاف م

والمغربي علي الزين برونزية سباق 3 آلاف م موانع

والمغربية نزهة بدوان برونزية سباق 400 ن حواجز

والجزائري عبد الرحمن حماد برونزية مسابقة الوثب العالي

والجزائري سعيد جابر القرني برونزية سباق 800 م

والكويتي فهيد الديحاني برونزية الحفرة المزدوجة في الرماية

والقطري أسعد سعيد سيف برونزية وزن 105 كلغ في رفع الاثقال

والمغربي الطاهر التمسماني برونزية وزن 57 كلغ في الملاكمة

والجزائري محمد علالو برونزية وزن 63.5 كلغ في الملاكمة

والسعودي خالد العيد برونزية قفز الحواجز في الفروسية

- دورة أثينا 2004:

ـحرز المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م

والكروج نفسه ذهبية سباق 5 آلاف م

والإماراتي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم ذهبية الحفرة المزدوجة

والمصري كرم جابر ذهبية وزن 96 كلغ في المصارعة الحرة

والمغربية حسناء بنحسي فضية سباق 800 م

والمصري محمد علي رضا فضية الملاكمة في وزن +91 كلغ

والمصري أحمد اسماعيل برونزية وزن 81 كلغ

والمصري محمد السيد برونزية وزن 91 كلغ في الملاكمة

والمصري تامر بيومي برونزية وزن 58 كلغ في التايكواندو

والسوري ناصر الشامي البرونزية في الملاكمة وزن 91 كلغ

- دورة بكين 2008:

أحرز التونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 1500 م حرة في السباحة

والسوداني اسماعيل احمد اسماعيل فضية سباق 800 م في ألعاب القوى

والمغربي جواد غريب فضية سباق الماراثون في ألعاب القوى

والجزائري عمار بن يخلف فضية وزن -90 كلغ في الجودو

والمصري هشام مصباح برونزية وزن -90 كلغ في الجودو

والمصرية عبير عبد الرحمن برونزية وزن 69 كلغ في المصارعة

والجزائرية صورية حداد برونزية وزن 52 كلغ في الجودو

والمغربية حسناء بنحسي برونزية سباق 800 م في العاب القوى

- دورة لندن 2012:

أحرز الجزائري توفيق مخلوفي ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

والتونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 10 كلم في المياه الحرّة في السباحة

والبحرينية مريم جمال ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

والتونسية حبيبة الغريبي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

والمصري كرم جابر فضية وزن 84 كلغ في المصارعة اليونانية الرومانية

والمصري علاء الدين ابو القاسم فضية سلاح الشيش في رياضة المبارزة

والمصرية عبير عبد الرحمن فضية وزن 75 كلغ في رفع الأثقال

والتونسي أسامة الملولي برونزية سباق 1500 م حرة في السباحة

والمنتخب السعودي برونزية قفز الحواجز في الفروسية

والقطري ناصر العطية برونزية السكيت في الرماية

والمغربي عبد العاطي إيغيدير برونزية سباق 1500 م في ألعاب القوى

والكويتي فهيد الديحاني برونزية التراب في الرماية

والقطري معتز برشم برونزية الوثب العالي في ألعاب القوى

والمصري طارق يحيى برونزية وزن 85 كلغ في رفع الأثقال

- دورة ريو دي جانيرو 2016:

أحرزت البحرينية روث جيبيت ذهبية سباق 3 آلاف م موانع

والأردني أحمد أبو غوش ذهبية وزن -68 كلغ في التايكواندو

والجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 800 م في ألعاب القوى

والمخلوفي نفسه فضية سباق 1500 م

والبحرينية جبكيروي كيروا فضية الماراثون في ألعاب القوى

والقطري معتز برشم فضية مسابقة الوثب العالي في ألعاب القوى

والمغربي محمد ربيعي برونزية وزن 69 كلغ في الملاكمة

والإماراتي توما سيرجيو برونزية وزن 81 كلغ في الجودو

والمصري محمد إيهاب برونزية وزن 77 كلغ في رفع الاثقال

والمصرية سارة سمير برونزية وزن 69 كلغ في رفع الاثقال

والمصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكواندو

والتونسية إيناس البوبكري برونزية سلاح الشيش في المبارزة

ومواطنتها مروى العمري برونزية وزن 58 كلغ في المصارعة

ومواطنهما أسامة الوسلاتي برونزية وزن -80 كلغ في التايكواندو

* للاشارة، احرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية السكيت على التوالي، لكنهما شاركا تحت العلم الاولمبي بسبب ايقاف الكويت

- دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021)

أحرز القطري فارس حسّونة ذهبية وزن 96 كلغ في رفع الأثقال

والقطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي

والتونسي أحمد الحفناوي ذهبية 400 م حرة في السباحة

والمغربي سفيان البقالي ذهبية 3 آلاف م موانع ألعاب قوى

والمصرية فريال أشرف عبد العزيز ذهبية وزن +61 كلغ في الكاراتيه

والتونسي محمد خليل الجندوبي فضية وزن -58 كلغ في التايكواندو

والأردني صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلغ في التايكواندو

والمصري أحمد أسامة الجندي فضية الخماسي الحديث

والسعودي طارق حامدي فضية وزن +75 كلغ في الكاراتيه

والبحرينية كالكيدان غيزاهيغني فضية 10 آلاف م ألعاب قوى

والمصري سيف عيسى برونزية وزن -80 كلغ في التايكواندو

والمصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكواندو

والمصري محمد السيد إبراهيم "كيشو" برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة اليونانية-الرومانية

والمصرية جيانا فاروق لطفي برونزية وزن -61 كلغ في الكاراتيه

والكويتي عبدالله الرشيدي برونزية رماية السكيت

والسوري معن أسعد برونزية وزن +109 كلغ في رفع الأثقال

والأردني عبد الرحمن المصاطفة برونزية وزن -67 كلغ في الكاراتيه

والقطريان أحمد تيجان وشريف يونس برونزية الكرة الطائرة الشاطئية

الميداليات العربية

البلد ذهبية فضية برونزية المجموع

مصر 8 11 19 38

المغرب 7 5 12 24

الجزائر 5 4 8 17

تونس 5 3 7 15

البحرين 2 2 - 4

قطر 2 1 5 8

سوريا 1 1 2 4

الأردن 1 1 - 2

الإمارات 1 - 1 2

لبنان - 2 2 4

السعودية - 2 2 4

السودان - 1 - 1

الكويت - - 3 3

العراق - - 1 1

جيبوتي - - 1 1

المجموع 32 33 62 125

ترتيب الغلة العربية حسب الدورات:

طوكيو 2020: (5 ذهب، 5 فضة و8 برونز)

لندن 2012: (4 ذهب و3 فضة و7 برونز)

اثينا 2004: (4 ذهب و2 فضة و4 برونز)

اتلانتا 1996: (3 ذهب و4 برونز)

ريو دي جانيرو 2016: (2 ذهب و4 فضة و8 برونز)

لوس أنجليس 1984: (2 ذهب و2 فضة و2 برونز)

لندن 1948: (2 ذهب و2 فضة و1 برونز)

برشلونة 1992: (2 ذهب و1 فضة و3 برونز)

برلين 1936: (2 ذهب و1 فضة و2 برونز)

أمستردام 1928: (2 ذهب و1 فضة و1 برونز)

سيدني 2000: (1 ذهب و3 فضة و10 برونز)

بكين 2008: (1 ذهب و3 فضة و4 برونز)

سيول 1988: (1 ذهب و3 برونز)

مكسيكو 1968: (1 ذهب)

روما 1960: (2 فضة و2 برونز)

ميونيخ 1972: (2 فضة)

هلسنكي 1952: (1 فضة و2 برونز)

طوكيو 1964: (1 فضة و1 برونز)

موسكو 1980: (1 برونز).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بختام أولمبياد طوكيو.. السجل الكامل للميداليات العربية في دورات الألعاب الأولمبية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بختام أولمبياد طوكيو.. السجل الكامل للميداليات العربية في دورات الألعاب الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).