الحشد الشعبي يطلق عملية امنية بعد اعدام داعش صاحب حفارة كركوك

2021/08/09 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق الحشد الشعبي عملية امنية واسعة شرقي كركوك، شملت تفتيش عدد من القرى والمناطق، وذلك في اعقاب قيام تنظيم داعش بإعدام صاحب حفارة في كركوك.

وأبلغ المصدر أن عناصر داعش هاجموا موقعا لحفر بئر في أرض زراعية في محيط قرية الزاب التابعة في كركوك وقاموا بإعدام صاحب الحفارة بتهمة تعامله مع القوات الامنية فيما قاموا بإطلاق سراح العاملين في الحفارة.



وبحسب المصدر فإن عناصر داعش استغلوا الليل لان حفارات الابار تعمل ليلاً في الصيف وذلك لانخفاض درجات الحرارة.

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