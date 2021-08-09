2021/08/09 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت دائرة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات التمويل الخارجي للاحزاب بأنه خط احمر.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور هيمان تحسين إن الدائرة مستمرة بمراقبة تمويل الاحزاب في الداخل من خلال تزويدها بحسابات ختامية سنوية ترسل الى ديوان الرقابة المالية، مشيرا الى هذا التمويل محكوم بالمادة الثالثة من قانون الأحزاب.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على مخازن المفوضية من اية حرائق قد تطالها، من خلال نصب منظومات حديثة لاطفاء الحرائق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات : تمويل الأحزاب الخارجي (خط أحمر)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات : تمويل الأحزاب الخارجي (خط أحمر)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).