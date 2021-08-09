بحضور برهم صالح.. وساطة إيرانية لحل مشكلة أهم عوائل إقليم كردستان العراق الحاكمة

2021/08/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر سياسي كردي، الاثنين، عن دخول إيران على خط الوساطة بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن في "يوم أمس عقد اجتماع ضم رئيس الجمهورية والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وعددا من قادة الاتحاد الوطني وبحضور بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، بعد الخلافات الأخيرة التي حدثت بينهم".

وأضاف أن "إيران أجرت اتصالات مختلفة مع الرئيسين واستطاعت تقريب وجهات النظر بين الطرفين"، كاشفا عن "وجود تقارب آخر للخروج من الأزمة التي عصفت بالاتحاد الوطني وكادت أن تسبب بتوتر المشهد الأمني في عموم مدينة السليمانية".

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