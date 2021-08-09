تفاصيل جريمة قتل مواطن لشقيقه داخل مجمع سكني في ذي قار

2021/08/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

اقدم مواطن، اليوم الاثنين، على قتل شقيقه رميا بالرصاص داخل مجمع تينا السكني الخاص باساتذة جامعة ذي قار وسط مدينة الناصرية.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "سبب القتل كان على خلفية مشاجرة بسيطة اندلعت بين الشقيقين".

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