كورونا يقتحم سفينة سياحية في فرنسا

2021/08/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

اكدت وسائل اعلام فرنسية تسجيل إصابات عدة بوباء بال كوفيد-19 على متن سفينة سياحية رست في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، فيما اشارت الى وضع المصابون في مكان معزول بداخلها.

وقالت شركة "كوستا" للرحلات البحرية انه "تم تسجيل 6 حالات إيجابية تخصّ عائلتين، وعدد مماثل من حالات المخالطة".



وأضافت أن هؤلاء الركاب جزء من مجموعة من 180 سائحًا كانوا يقومون برحلة بحرية مدتها أسبوع في البحر الأبيض المتوسط، مع توقف في إسبانيا وإيطاليا.

وقبل أسبوع، عندما صعدوا على متن سفينة "كوستا سميرالدا" في مرسيليا، كانوا قد خضعوا جميعا لاختبارات الكشف عن كوفيد التي جاءت سلبية.

ووفقا للبروتوكول الصحي، أجري اختبار ثانٍ للركاب في منتصف الرحلة، وتبين أنّ هناك شخصا يعاني حمى وقد أخضع مخالطوه لفحوص على الفور، حسب ما أوضحت شركة "كوستا"، كما لم يرغب المصابون ومخالطوهم بالنزول في إيطاليا، وقد عزلوا في جزء من السفينة مخصص لهذه الحالات، إلى أن وصلوا إلى مرسيليا حيث نقلتهم سيارات إسعاف إلى منازلهم، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام.

من جهتها، قالت وكالة الصحة الإقليمية في بيان، إن شركة الرحلات البحرية أكّدت عزل هؤلاء الركاب "فور اكتشاف" إصابتهم وأنها أنزلتهم بطريقة آمنة لدى وصولهم إلى مرسيليا.

وتتسع سفينة "كوستا سميرالدا" لنحو 6 آلاف شخص تم تخفيض قدرتها الاستيعابية بنسبة 70% في إجراء وقائي لمواجهة الفيروس.

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