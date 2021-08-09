العتبة العباسية تعلن اختصار مراسم محرم للعام الثاني

2021/08/09 | 12:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت العتبة العباسية في كربلاء، الإثنين، إلغاء مراسم تبديل راية القبة من الأحمر إلى الأسود إيذاناً ببدء شهر المحرم.

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وذكرت العتبة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (9 آب 2021)، أن "هذا الإجراء يأتي للسنة الثانية على التوالي بسبب الظروف الصحية التي يمر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا" مؤكدة أن "المراسم ستكون مختصرة كما في العام السابق".

وأعلنت العتبة الحسينية، الأحد، إلغاء مراسم تبديل راية القبة ، مبينة إنها تعمل بتوجيهات المرجعية العليا وقرارات خلية الأزمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ونشرت العتبتان الحسينية والعباسية السواد وأجرت استعدادات فنية وأمنية ولوجستية لاستقبال شهر محرم، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين والمواكب الحسينية لإحياء ذكرى الإمام الحسين.

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