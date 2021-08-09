من التأثير عبر المنصات الاجتماعية إلى تجديد الحياة المرجانية .. تعرفوا إلى هذا المشروع في دبي

2021/08/09 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبالة سواحل دبي، يخطط مشروع "قلب أوروبا" الضخم لزراعة ما يصل إلى 500 ألف متر مربع من الشعاب المرجانية.الغواصة منى غنيم توضح كيف يتم تجديد الشعاب المرجانية.

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