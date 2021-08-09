2021/08/09 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ،ان الجانب العراقي ينتظر اجوبة من الجانب التركي لحل مشكلة المياه وضمان الحصص المائية .وقال الحمداني في تصريحات صحفية من كركوك :" لقد ارسلنا عدة وفود للتباحث مع تركيا وفق بروتوكول التعاون المشترك بينالجانبين ، ولدينا ملاحظات قدمت اليهم عبر الوفود التي زارت تركيا ، وبانتظار اجوبتهم للوصول لتفاهمات تضمن الحصص المائية وتعزز العلاقة بين البلدين الجارين "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني من كركوك : ننتظر اجوبة الجانب التركي لايجاد حل لمشكلة المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمداني من كركوك : ننتظر اجوبة الجانب التركي لايجاد حل لمشكلة المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).