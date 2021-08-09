صحة كربلاء تعلن عن خطتها الصحية أثناء زيارة عاشوراء

2021/08/09 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ أنهت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، إستعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الوقائية الخاصة بزيارة عاشوراء المُرتقبة التي تصادف في التاسع عشر من الشهر الجاري ، في حين بيَنت إن " خطة الطوارئ للعام الثاني على التوالي ، تُرَكز بالدرجة الأساس على تعزيز الإجراءات الوقائية لمُواجهة " كُورونا " .وقال مُدير عام الدائرة ، الدكتور صباح الموسوي :" ان الدائرة انهت إستعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام ، كما تمت تهيئة ملاكاتها بما يتناسب وحجم هذه المناسبة الكبيرة بغية تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية إلى المُواطنين والزائرين".وأضاف إن " المُؤسسات الصحية المشمُولة بتنفيذ الخطة ، ستتم إدارتها من خلال غرفة عمليات الدائرة ، والتي ستقوم أيضاً بالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة المحلية ودوائرها الخدمية ، والأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والدوائر الصحية في المحافظات المجاورة ".وأشار الموسوي ، الى إن "خطة طوارئ الدائرة وللعام الثاني على التوالي ، تُرَكز بالدرجة الأساس على تعزيز الإجراءات الوقائية لمُواجهة " كُورونا ، حيث تضمنت عدة جوانب ، الأول منها الوقائي والتوعوي حيث إختلفت زيارة مُحرم لهذا العام بعد أن بلغت الإصابات بكُورونا ذروتها ودخول المُتحَور الهندي " دلتا " للبلاد " .وبيَن المُدير العام ، إن " الخطة ، تضمنت توزيع ( 55) عجلة إسعاف في المناطق المهمة والتي تشهد عادة زخماً بشرياً ، وبالأخص أثناء " ركضة طويريج "، مع تهيئة ( 8 ) مُستشفيات حكومية ، و( 4 ) أهلية ستكون تحت تصرف دائرة الصحة لإستقبال المرضى الذين يحتاجون لعمليات طارئة ، وفتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى ( ع ) الجراحي التخصصي ، كما تمت تهيئة ( 50 ) فرقة صحية لمُراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين " .ولفت الموسوي الى إنه " سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية (العباسية الشرقية ، العباسية الغربية ، باب بغداد) وتجهيزها بكافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ ، ورفدها بالملاك الطبي والصحي من المؤسسات الصحية في المحافظة ".وفي مجال التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ودوائرها الصحية ، أكد انه " سيتم إستدعاء فريق لمعالجة السموم ، إلى جانب قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود الإدارية للمُحافظتين.انتهى

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