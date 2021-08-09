عامل غسيل للسيارات يلقى مصرعه في بغداد.. والسبب 'فارة'

2021/08/09 | 13:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عامل غسيل للسيارات، الاثنين، مصرعه جراء صعقة كهربائية في العاصمة بغداد.

وذكر مصدر مطلع لـ NRT عربية، (9 آب 2021)، إن "شخصا يبلغ من العمر 19 عاما، وهو عامل في أحد كراجات غسيل السيارات في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية أصيب بها خلال استعمال مضخة ماء مخصصة لغسل السيارات (فارة)".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى إلى وفاته في الحال"، لافتا الى انه "تم نقل جثته للطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية".

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