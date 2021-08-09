2021/08/09 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات المتخذة بشأن إيقاف السفر الى بيلاروسيا تهدف لمنع استغلال العراقيين من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتخذ عدة إجراءات لإيقاف تهريب مواطنيه والإتجار بهم المركز الخبري الوطني.

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