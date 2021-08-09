تتجاوز نصف درجة الغليان .. أجواء لاهبة تجتاح العراق خلال أيام

2021/08/09 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الراصد الجوي، أحمد التميمي، دخول موجة حر شديدة الى العراق الأسبوع المقبل تتجاوز الواحد والخمسين درجة مئوية.

وقال التميمي إن هذه الموجة ستشمل العراق والكويت وأجزاء من المدن الايرانية قد تتجاوز الواحد والخمسين درجة مئوية في بغداد واثنين وخمسين في مدينة البصرة.

وبين أن المناطق الأكثر تأثراً بهذه الموجة هي جنوب العراق وشمال غرب الكويت وجنوب غرب إيران، لافتاً إلى أن هذه موجة الشديدة قد تكون الأخيرة من نوعها خلال فصل الصيف الحالي.

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